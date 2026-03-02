Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Großefehn - Wohnanhänger aufgebrochen

In Großefehn haben unbekannte Täter am Wochenende einen Wohnanhänger aufgebrochen. Der Anhänger stand auf einem Parkplatz in der Schmiedestraße, als sich die Täter gewaltsam Zutritt verschafften. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 11.15 Uhr, im Nahbereich auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Norden - Betrug durch falsche Microsoft-Mitarbeiter

Eine Frau aus Norden ist am Freitag Opfer einer Betrugsmasche geworden. Die 74-Jährige bediente ihren PC, als sich auf dem Bildschirm plötzlich eine Warnmeldung öffnete. Die Frau wurde dazu aufgefordert, umgehend den Support der Firma Microsoft unter einer genannten Nummer anzurufen. Dieser Aufforderung kam sie nach. Durch geschickte Gesprächsführung gelangte der vermeintliche Microsoft-Mitarbeiter an die Bankdaten der Frau und tätigte mehrere Überweisungen. Der 74-Jährigen entstand ein finanzieller Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Als die Frau den Betrug erkannte, erstattete sie umgehend Anzeige bei der Polizei. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

Marienhafe - Wellblechplatten entwendet

Unbekannte sind vergangene Woche in eine Garage in Marienhafe eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Straße Tjücher Moortun gewaltsam Zutritt zu dem Objekt und entwendeten mehrere Wellblechplatten. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Sonntag, 18.30 Uhr. Die Polizei nimmt unter 04931 9210 Zeugenhinweise entgegen.

Norderney - Mauer mit Farbe besprüht

Auf Norderney kam es zu einer Sachbeschädigung. In der Lippestraße beschmierten Unbekannte zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr, eine dortige Mauer mit Farbe. Zeugenhinweise bitte an die Polizei auf Norderney unter 04932 92980 entgegen.

