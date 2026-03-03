Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Autofahrer flüchtete nach Unfall

Südbrookmerland - Grundstücksmauer beschädigt

Norderney - Geschwindigkeitsverstöße

Hage - Betrunken gefahren

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Montag nach einer Kollision mit einem E-Scooter-Fahrer in Wiesmoor geflüchtet ist. Gegen 23.30 Uhr überquerte nach ersten Erkenntnissen ein 15-Jähriger mit seinem E-Scooter an der Einmündung zur Schulstraße die Hauptstraße. Die Lichtzeichenanlage war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb. Beim Überqueren wurde er von einem bislang unbekannten Audi-Fahrer erfasst und stürzte zu Boden. Der Audi-Fahrer soll noch kurz angehalten, dann aber einfach weitergefahren sein. Dem am Boden liegenden Jugendlichen half der Unbekannte nicht. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Audi A3 gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Zu einer Unfallflucht kam es am vergangenen Donnerstag in Südbrookmerland. Zwischen 9 Uhr und 11 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Ritzweg und kam vermutlich in Fahrtrichtung Auricher Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. In Höhe der Hausnummer 25 touchierte der Unbekannte eine Grundstücksmauer und verursachte Sachschaden. Der Verursacher fuhr unerlaubt davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Die Polizei hat am Montag Geschwindigkeitsmessungen auf der Insel Norderney durchgeführt. Insgesamt stellten die Beamten im Rahmen der Kontrolle elf Verstöße fest. In zwei Fällen wurden Autofahrer mit über 50 Stundenkilometern in einer 30er-Zone gemessen. Den Autofahrern droht nun ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. Die neun weiteren Verstöße lagen im Verwarngeld-Bereich.

Eine Autofahrerin war am Montag in Hage betrunken im Straßenverkehr unterwegs. Die 37-jährige Frau wurde gegen 20.45 Uhr von der Polizei im Breiten Weg angehalten und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 1,5 Promille. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

