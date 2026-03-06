Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg/Marx - Autofahrerin leicht verletzt

Wittmund - Autofahrer geflüchtet

Bei einem Verkehrsunfall in Friedeburg ist am Dienstag eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Eine 20-Jährige fuhr gegen 14.20 Uhr mit einem Toyota auf der Marxer Hauptstraße und kam in Höhe der Hausnummer 65 nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie prallte gegen einen alten gemauerten Brunnen und wurde verletzt. Ein Rettungswagen brachte die 20-Jährige ins Krankenhaus.

Ein Autofahrer ist am Donnerstag nach einem Verkehrsunfall in Wittmund geflüchtet. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf dem Schnapper Weg in Fahrtrichtung Leerhafe. An der Hoveler Straße missachtete er die Vorfahrt eines 34-jährigen Tesla-Fahrers. Der Tesla-Fahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Es entstand Sachschaden. Der Tesla musste abgeschleppt werden. Der andere Autofahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Er soll einen schwarzen BMW Touring gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

