Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auseinandersetzung am ZOB

Aurich - Parkplatzunfall

Ihlow - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auseinandersetzung am ZOB

Die Polizei ist am Donnerstag zu einer Auseinandersetzung am Busbahnhof in Aurich alarmiert worden. Gegen 16.25 Uhr waren nach ersten Erkenntnissen mehrere Personen am ZOB in einen Streit geraten. Im weiteren Verlauf sollen sich die Personen gegenseitig geschlagen haben. Die Polizei nahm die Personalien der Beteiligten auf und fertigte entsprechende Strafanzeigen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Parkplatzunfall

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag auf einem Parkplatz in Aurich. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte zwischen 7.15 Uhr und 17.40 Uhr beim Rangieren an der Osterstraße einen grauen Mazda 6e. Der Wagen wurde vorne links beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Ihlow - Unfallflucht

In der Kirchdorfer Straße in Ihlow hat sich am Donnerstagabend eine Unfallflucht ereignet. Gegen 19.30 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw in Richtung Aurich und geriet in Höhe der Klosterstätte auf die Gegenfahrbahn. Er touchierte mit dem Außenspiegel einen entgegenkommenden BMW. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, setzt der Unbekannte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell