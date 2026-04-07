Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg: Brand in Industriegebäude - drei Verletzte und hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 02.04.2026, kam es gegen 21:55 Uhr zu einem Brand in einem Industriegebäude in der Robert-Bosch-Straße in Neuenburg.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Teil des Gebäudes bereits in Flammen. Nach derzeitigen Erkenntnissen mussten drei Mitarbeiter mit dem Verdacht der Rauchgasvergiftung in eine Klinik eingeliefert werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Neuenburg konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und schließlich vollständig löschen. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Nach aktuellem Stand kann nicht ausgeschlossen werden, dass zuvor durchgeführte Schweißarbeiten den Brand ausgelöst haben könnten.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro beziffert.

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