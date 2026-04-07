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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen, Endingen am Kaiserstuhl: Alkoholisiert verunfallt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen, Endingen am Kaiserstuhl: Ein 64-jähriger Audi-Fahrer befuhr nach derzeitigem Kenntnisstand am Samstag, 04.04.2026, gegen 22:10 Uhr den Kreisverkehr auf der Landesstraße 113 vor Forchheim. Nach der Ausfahrt in Richtung Endingen kam er nach links auf den Fahrbahnteiler ab und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort, bis er durch die hinzugerufenen Streifen einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Während dieser konnte eine deutliche Alkoholisierung des Fahrzeugführers festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Beamten nahmen sowohl den Fahrzeugschlüssel, als auch den Führerschein in Verwahrung. Am Verkehrszeichen sowie am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Zeugen, die Auffälligkeiten eines dunklen Audi Q3 beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen unter der Telefonnummer 07641 582-0 in Verbindung zu setzen. Insbesondere wird um Hinweise zu möglichen Gefährdungen im Bereich der B3 (Herbolzheim), der L 113 und der L 104 bis kurz vor Breisach im Zeitraum von ca. 22:00 bis 22:25 Uhr gebeten.

js

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Johannes Saiger
Pressestelle
Telefon: 0761 / 882 - 1012
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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