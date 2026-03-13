Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Tödlicher Arbeitsunfall

Heilbronn (ots)

Am Freitagmorgen wurde ein Mann bei einem Arbeitsunfall in Offenau tödlich verletzt. Gegen 8:15 Uhr wurde der 45-Jährige bei Arbeiten auf einem Betriebsgelände in der Straße "Wehräcker" von einem Radlader erfasst und verstarb noch am Unfallort. Wie es zu dem Unfall kommen konnte ist nun Bestandteil der Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg. Ein Gutachter war bereits vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell