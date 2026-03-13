Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Diebstahl von Kfz-Kennzeichen, Unfallflucht und Einbruch

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Walldürn-Reinhardsachsen: Zeugen nach Diebstahl von Kfz-Kennzeichen gesucht

Am Mittwoch wurden in Walldürn-Reinhardsachsen die Kfz-Kennzeichen eines Pkws entwendet. Der Fahrzeugbesitzer stellte seinen Wagen gegen 11 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz am Waldparkring ab. Als er gegen 17 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er das Fehlen der ursprünglich am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um den Waldparkring verdächtige Beobachtungen machen konnten oder Hinweise auf den Verbleib der Kennzeichen HN-TV 114 geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Buchen: Unfallflucht auf Schulparkplatz - Zeugen gesucht

Nach einer Unfallflucht am Dienstag auf dem Parkplatz einer Gewerbeschule in Buchen sucht die Polizei nach Zeugen. Der Mercedes stand am Morgen auf dem Schulparkplatz in der Henry-Dunant-Straße. Der Besitzer des Wagens bekam um 8:01 Uhr eine automatisierte Meldung seines Fahrzeugs, dass es soeben zu einem Zusammenstoß gekommen war. Ein unbekannter Fahrzeugführer muss zu diesem Zeitpunkt, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, mit dem Mercedes kollidiert sein und dadurch den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro an der hinteren Stoßstange des CLAs verursacht haben. Weil sich der Verursacher weder beim Besitzer noch bei der Polizei meldete, werden nun Zeugen gesucht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Haßmersheim: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte brachen am Mittwoch oder Donnerstag in ein Gebäude in Haßmersheim ein. Die Täter öffneten zwischen 19 Uhr am Mittwochabend und 19 Uhr am Donnerstag gewaltsam ein Fenster zu dem Haus in der Neckarstraße. Im Inneren machten sich der oder die Einbrecher zudem mit Gewalt an einer Zugangstür zu einer angrenzenden Lagerhallte zu schaffen. Ob und was entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Mosbach nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

