POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugenaufruf nach Unfallflucht und Verkehrsunfälle

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Parkrempler fährt davon - Zeuge gesucht

Am Donnerstagvormittag beschädigte ein Hyundai-Fahrer einen fremden Pkw auf dem Parkplatz eines Künzelsauer Supermarktes. Gegen 11:35 Uhr wollte der 72-Jährige den Parkplatz mit seinem Pkw verlassen, als er einen ordnungsgemäß parkenden Opel touchierte und am vorderen rechten Kotflügel beschädigte. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Im Anschluss entfernte der Hyundai-Fahrer sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Ein bislang unbekannter Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und sich das Kennzeichen des Verursachers notiert und den Zettel am beschädigten Opel hinterlassen. Die Polizei Künzelsau bittet nun den Zeugen, dank dem der Sachverhalt aufgeklärt werden konnte, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Bretzfeld: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Rollerfahrer

Auf der Landesstraße 1089 bei Bretzfeld ereignete sich am Donnerstagabend ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Audi-Lenker fuhr gegen 21:30 Uhr aus Richtung Rappach nach Schwabbach und wollte Kurz vor Ortseingang Schwabbach nach links auf den P+R Parkplatz unterhalb der A6 abbiegen. Vermutlich übersah er dabei den entgegenkommenden Rollerfahrer und erfasste diesen frontal im Einmündungsbereich. Im Zuge der Kollision wurde der 66-jährige Rollerfahrer schwer verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Klinikum. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L1089 ab dem Einkaufsmarkt in Schwabbach bis einem solchen in Bretzfeld bis etwa 22:30 Uhr vollgesperrt. Der insgesamt entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise bei 5.000 Euro.

Öhringen: Linksabbieger-Unfall mit Sachschaden

In Öhringen kam es am Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw einen größeren Sachschaden nahmen. Gegen 13:15 Uhr fuhr eine 67-Jährige mit ihrem Pkw auf der Herrenwiesenstraße in Richtung Heilbronner Straße und wollte auf Höhe eines Autohauses nach links in die Berliner Straße abbiegen. Hierbei nahm die Frau vermutlich fälschlicherweise an, dass die entgegenkommende 20-jährige Opel-Lenkerin ebenfalls abbiegen wollte, sodass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei ca. 12.000 Euro.

