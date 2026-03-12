Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Sachschaden beim Rückwärtsfahren verursacht

In Wertheim verursachte ein BMW-Fahrer am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Pkw-Lenker befand sich zwischen 14 Uhr und 15 Uhr auf der Reichenberger Straße und fuhr ursprünglich in Richtung dem beruflichen Schulzentrum. Auf einem Überwachungsvideo wurde aufgezeichnet, wie der schwarze 3er BMW aus bislang unbekanntem Anlass plötzlich anhielt und einige Meter rückwärtsfuhr. Auf Höhe der Hausnummer 121 touchierte er hierbei einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Seat Ibiza. Der Unbekannte hielt im Anschluss kurz an und fuhr dann in Richtung Schulzentrum davon. Der entstandene Schaden an der Fahrerseite des Seat Ibiza wird auf 5.000 Euro beziffert. Dem Unfallhergang zufolge muss der BMW Beschädigungen auf der Beifahrerseite aufweisen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unfallbeschädigten BMW machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell