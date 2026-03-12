Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Bundesstraße nach Wildunfall gesperrt, Unfall unter Alkoholeinfluss und Fahrzeugbrand

Main-Tauber-Kreis (ots)

Boxberg: Bundesstraße nach Wildunfall gesperrt

Die Bundesstraße 292 musste in der Nacht auf Donnerstag bei Boxberg nach einem Wildunfall gesperrt werden. Ein 32-Jähriger fuhr gegen Mitternacht mit seinem Mercedes von Schwabhausen in Richtung Boxberg, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn sprang und von dem Fahrzeug erfasst wurde. Der Mercedes wurde dabei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Schaden daran beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 17.000 Euro. Die Bundesstraße blieb während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Bad Mergentheim: Unfall unter Alkoholeinfluss

In Bad Mergentheim kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem Alkohol im Spiel war. Eine 75-Jährige fuhr gegen 19:30 Uhr in ihrem Suzuki auf der Bundesstraße 290 von Bad Mergentheim in Richtung Edelfingen. Am dortigen Kreisverkehr übersah sie wohl den bereits dort fahrenden Audi eines 47-Jährigen, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Die Schäden blieben vergleichsweise gering. Sie beliefen sich auf insgesamt rund 1.300 Euro. Da der 47-Jährige bei der Unfallaufnahme nach Alkohol roch wurde mit ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von knapp 0,8 Promille an, weshalb der Mann, obwohl er nicht der Unfallverursacher war, im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste.

Niederstetten: Fahrzeugbrand

Am Dienstagvormittag, gegen 11 Uhr, brannte in Niederstetten ein Skoda aus. Der Fahrer des Wagens hatte während der Fahrt einen eigenartigen Geruch festgestellt und daher an einer Bushaltestelle an der Landesstraße 1001 angehalten. Hierbemerkte der Mann, dass Rauch aus der Motorhaube drang. Kurz darauf entzündete sich das Fahrzeug und brannte vollständig aus. Auch die Fahrbahn wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen und konnte erst nach Arbeiten von Feuerwehr und Straßenmeisterei wieder freigegeben werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell