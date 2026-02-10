PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletzten Personen

Speyer (ots)

Am Montagmorgen, gegen halb Sechs, fuhr ein 27-jähriger PKW-Fahrer auf der L454 von Speyer in Richtung Schifferstadt. Beim abbiegen auf die B9 nach links in Richtung Ludwigshafen übersah er einen entgegenkommenden, bevorrechtigten Kleintransporter eines 35-Jährigen. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

