POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Neue Erkenntnisse nach versuchtem Einbruch

Heilbronn (ots)

Adelshofen: Täterbeschreibung zu versuchtem Einbruch - Polizei nimmt weiterhin Hinweise entgegen

In Adelshofen drangen am Dienstagvormittag bislang Unbekannte in das Wohnhaus eines landwirtschaftlichen Hofes ein. Der oder die Täter verschafften sich am Vormittag Zutritt in das Gebäude in der Hilsbacher Straße, um dort sämtliche Wohnräume zu durchwühlen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6232866).

Nun meldete eine weitere Bewohnerin der Hilsbacher Straße, dass sie am Montag einen ähnlichen Vorfall erlebt habe. Demnach verschaffte sich eine männliche Person Zutritt zu ihrem Haus und öffnete einen Schrank im Kellerbereich. Im Erdgeschoss traf der Mann dann auf die ältere Dame, welche ihn des Gebäudes verwies. Im Anschluss habe der Unbekannte sich fußläufig in Richtung Friedhofsweg entfernt. Auch bei diesem Vorfall entstand kein Sachschaden. Die Beschreibung des Unbekannten lautet wie folgt: Südasiatisches Erscheinungsbild, ca. 20-30 Jahre alt, etwa 1,70m groß, korpulent, schwarz gekleidet und hielt einen Parka sowie einen DINA4 Zettel mit Buchstaben darauf in der Hand (Text unbekannt). Weiter berichtete die Dame, dass sie den Mann zuvor die Hilsbacher Straße entlanglaufen sehen habe.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge könnten die beiden Ereignisse in Zusammenhang stehen. Das Polizeirevier Eppingen nimmt unter der Telefonnummer 07262 60950 weiterhin Zeugenhinweise entgegen.

