Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Hohenlohekreis (ots)

Niedernhall: Beim Ausparken fremdes Auto touchiert- Wer hat etwas gesehen?

Am Mittwochmittag ereignete sich in Niedernhall eine Unfallflucht. Eine 62-Jährige hatte ihren Pkw Seat Ibiza zwischen 12 Uhr und 13:30 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz im Warrwiesenweg abgestellt. Bei ihrer Rückkehr stellte die Frau einen Sachschaden am linken Fahrzeugheck fest. Vermutlich touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rangieren mit seinem Fahrzeug den Pkw der Frau und entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne seiner Meldepflicht nachzukommen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Künzelsau bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell