POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Brand in Einfamilienhaus und Fahrzeug aufgebrochen

Kirchardt: Feuerwehr bei Dachstuhlbrand im Einsatz

Feuerwehr und Polizei wurden am Mittwochnachmittag zu einem Brand nach Kirchardt gerufen. Zeugen hatten gegen 16:50 Uhr ein Feuer in einem unbewohnten Einfamilienhaus gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus dem Dachstuhl, die von den Feuerwehren aus Ittlingen, Bad Rappenau und Kirchardt gelöscht wurden. Die Schäden am Gebäude werden ersten Schätzungen nach mit rund 300.000 Euro beziffert. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Derzeit kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Heilbronn: Mini Cooper aufgebrochen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Heilbronn ein Pkw aufgebrochen. Der 24-jährge Besitzer eines Mini Cooper Cabrios hatte dieses am Dienstagabend, gegen 22:30 Uhr, in der Bruckmannstraße abgestellt. Als er am nächsten Morgen, gegen 9 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass eine unbekannte Person die hintere linke Scheibe eingeschlagen hatte. Der Täter entwendete ein MacBook mit Tasche, eine Festplatte sowie einen Rucksack aus dem Inneren. Die Höhe des verursachten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

