PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Brand in Einfamilienhaus und Fahrzeug aufgebrochen

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Kirchardt: Feuerwehr bei Dachstuhlbrand im Einsatz

Feuerwehr und Polizei wurden am Mittwochnachmittag zu einem Brand nach Kirchardt gerufen. Zeugen hatten gegen 16:50 Uhr ein Feuer in einem unbewohnten Einfamilienhaus gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus dem Dachstuhl, die von den Feuerwehren aus Ittlingen, Bad Rappenau und Kirchardt gelöscht wurden. Die Schäden am Gebäude werden ersten Schätzungen nach mit rund 300.000 Euro beziffert. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Derzeit kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Heilbronn: Mini Cooper aufgebrochen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Heilbronn ein Pkw aufgebrochen. Der 24-jährge Besitzer eines Mini Cooper Cabrios hatte dieses am Dienstagabend, gegen 22:30 Uhr, in der Bruckmannstraße abgestellt. Als er am nächsten Morgen, gegen 9 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass eine unbekannte Person die hintere linke Scheibe eingeschlagen hatte. Der Täter entwendete ein MacBook mit Tasche, eine Festplatte sowie einen Rucksack aus dem Inneren. Die Höhe des verursachten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 08:55

    POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Hohenlohekreis (ots) - Niedernhall: Beim Ausparken fremdes Auto touchiert- Wer hat etwas gesehen? Am Mittwochmittag ereignete sich in Niedernhall eine Unfallflucht. Eine 62-Jährige hatte ihren Pkw Seat Ibiza zwischen 12 Uhr und 13:30 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz im Warrwiesenweg abgestellt. Bei ihrer Rückkehr stellte die Frau einen Sachschaden am linken Fahrzeugheck fest. Vermutlich touchierte ein bislang ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 13:10

    POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Neue Erkenntnisse nach versuchtem Einbruch

    Heilbronn (ots) - Adelshofen: Täterbeschreibung zu versuchtem Einbruch - Polizei nimmt weiterhin Hinweise entgegen In Adelshofen drangen am Dienstagvormittag bislang Unbekannte in das Wohnhaus eines landwirtschaftlichen Hofes ein. Der oder die Täter verschafften sich am Vormittag Zutritt in das Gebäude in der Hilsbacher Straße, um dort sämtliche Wohnräume zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren