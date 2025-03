POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Brand in Supermarkt

Mannheim (ots) - Am Freitag, den 28.03.2025, gegen 22:45 Uhr, kam es in der Ungsteiner Straße in Mannheim-Käfertal zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines roten Audi A 4 rangierte im Kreuzungsbereich Ungsteiner Straße/Rupprechts Berger Straße und kollidierte dabei mehrfach mit einem ordnungsgemäß ...

mehr