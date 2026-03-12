PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen: Fehler beim Ausparken

Am Dienstagmorgen parkte eine Mercedes-Fahrerin ihren Pkw auf dem Parkplatz einer gewerblichen Schule in Buchen. Gegen 8 Uhr wurde über die Mercedes App bekannt, dass es am Abstellort in der Henry-Dunant-Straße einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug gegeben hatte. Bei der Nachschau durch den Fahrzeughalter konnte eine Beschädigung der hinteren Stoßstange auf der Fahrerseite des Mercedes festgestellt werden. Offenbar hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken touchiert und sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne seiner Meldepflicht nachzukommen. Der entstandene Sachschaden an dem Mercedes CLA wird auf 1.500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Buchen bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 14:15

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Wertheim: Sachschaden beim Rückwärtsfahren verursacht In Wertheim verursachte ein BMW-Fahrer am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Pkw-Lenker befand sich zwischen 14 Uhr und 15 Uhr auf der Reichenberger Straße und fuhr ursprünglich in Richtung dem beruflichen Schulzentrum. Auf einem Überwachungsvideo wurde aufgezeichnet, wie der schwarze 3er BMW aus bislang ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 08:55

    POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Hohenlohekreis (ots) - Niedernhall: Beim Ausparken fremdes Auto touchiert- Wer hat etwas gesehen? Am Mittwochmittag ereignete sich in Niedernhall eine Unfallflucht. Eine 62-Jährige hatte ihren Pkw Seat Ibiza zwischen 12 Uhr und 13:30 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz im Warrwiesenweg abgestellt. Bei ihrer Rückkehr stellte die Frau einen Sachschaden am linken Fahrzeugheck fest. Vermutlich touchierte ein bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren