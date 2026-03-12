Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen: Fehler beim Ausparken

Am Dienstagmorgen parkte eine Mercedes-Fahrerin ihren Pkw auf dem Parkplatz einer gewerblichen Schule in Buchen. Gegen 8 Uhr wurde über die Mercedes App bekannt, dass es am Abstellort in der Henry-Dunant-Straße einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug gegeben hatte. Bei der Nachschau durch den Fahrzeughalter konnte eine Beschädigung der hinteren Stoßstange auf der Fahrerseite des Mercedes festgestellt werden. Offenbar hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken touchiert und sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne seiner Meldepflicht nachzukommen. Der entstandene Sachschaden an dem Mercedes CLA wird auf 1.500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Buchen bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell