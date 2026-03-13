Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn-Außenstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahme von Einbrecher

Heilbronn (ots)

Gaildorf/Rosengarten/Creglingen: Festnahme und Haftvorführung von Einbrecher Ein 20 Jahre alter Mann steht in dringendem Verdacht, in den letzten Tagen mehrere Einbrüche und Diebstähle verübt zu haben. Er wurde in der Nacht auf Mittwoch nach einem Einbruchsversuch in eine Gartenhütte, die sich in Gaildorf befindet, vorläufig festgenommen. Zeugen hatten den Einbrecher ertappt, der anschließend mit einem Pkw Citroen flüchtete. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann mit dem Citroen im Bereich Sulzbach-Laufen von einer Streifenbesatzung festgestellt und dingfest gemacht werden. Er steht im Verdacht, den Pkw am vorherigen Wochenende in Creglingen (Main-Tauber-Kreis) entwendet und ebenfalls entwendete Kennzeichen angebracht zu haben. Beim Tatverdächtigen konnte auch Diebesgut aufgefunden werden, das er mutmaßlich bei einem weiteren Einbruch in der Nacht auf Montag in ein Vereinsheim in Rosengarten-Westheim erlangte. Die bisherigen Ermittlungen lassen zudem den begründeten Verdacht zu, dass der Verdächtige im Verlauf des Montags auch in ein Einfamilienhaus in Westheim einbrach und aus diesem Gegenstände entwendete. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl, woraufhin der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Die Ermittlungen dauern an. Zum besseren Verständnis für die Medienvertreter werden zwei Bezugsmeldungen aus dem Presseportal mit angefügt: 10.03.2026 - 14:22 Uhr Polizeipräsidium Aalen POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Diebstahl aus Pkw und Bedrohung Rosengarten/Westheim: Einbruch in Vereinsheim Am Dienstag gegen 5:40 Uhr wurde festgestellt, dass in der Flurstraße ein bislang unbekannter Dieb über ein Fenster in ein Vereinsheim eingebrochen war und dort mehrere hundert Euro entwendet hatte. Personen, welche Hinweise zu diesem Einbruch haben, werden gebeten, sich unter der 07951 4800 zu melden. 09.03.2026 - 14:43 Uhr Polizeipräsidium Heilbronn Main-Tauber-Kreis: Einbrüche, Brand, Verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Diebstahl, Sachbeschädigung an Wahlplakat, Verkehrsunfall mit Leichtverletzten, Unfallflucht und Bilanz Geschwindigkeitsmessungen Creglingen: Einbruch in Werkstatt und Pkw-Diebstahl - Zeugen gesucht In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Creglingen nahe einer Tankstelle in eine Werkstatt in der Bad Mergentheimer Straße eingebrochen. Kurz vor Mitternacht warf ein bislang unbekannter Täter eine Fensterscheibe ein und gelangte so ins Innere der Werkstatt. Dort entwendete er im Anschluss Bargeld, diverse Alkoholika sowie einen Pkw Citroen C4. Außerdem klaute der Unbekannte ein Kennzeichen eines fremden Pkw und montierte dieses auf den entwendeten Citroen bevor er schließlich damit davonfuhr. Zum Täter ist lediglich bekannt, dass er bei der Tatausführung dunkel gekleidet war und eine Kapuzenjacke trug. Zeugen, die zur betreffenden Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

