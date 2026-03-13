Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Großkontrolle auf der Autobahn, Unfall verursacht und abgehauen und Gaststättenkontrolle

Neckarsulm: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Am Donnerstagabend verschaffte sich eine unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Neckarsulm. Zwischen 18:30 Uhr und 19:45 Uhr schlug der Täter ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes in der Ganzhornstraße ein und gelangte so ins Innere. Hier wurden im Anschluss mehrere Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Wer hat im Bereich der Ganzhornstraße am gestrigen Abend verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte brachen am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus in Heilbronn ein. Zwischen 20 Uhr und 21:30 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Balkontür ins Innere des Gebäudes in der Mettelbachstraße, durchwühlten diverse Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck, Bargeld und Münzen von noch unbekanntem Wert. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

A6/Erlenbach: Großkontrolle auf der Autobahn

Am Donnerstag führten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg in Kooperation mit den Polizeipräsidien Aalen, Karlsruhe, Ludwigsburg und Mannheim sowie dem Bundesamt für Logistik und Mobilität Stuttgart und dem Landratsamt Heilbronn eine umfangreiche Verkehrskontrolle auf der Autobahn 6 durch. Besonderes Augenmerk wurde hierbei auf Gefahrgut- und Abfalltransporter gelegt. Zwischen 8:50 Uhr und 13:15 Uhr wurden daher auf dem Parkplatz Sulmtal 27 Fahrzeuge einer intensiven Kontrolle unterzogen, bei der insbesondere die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, die ordnungsgemäße Ladungssicherung sowie die Vorschriften für den Gefahrgut- und Abfalltransport überprüft wurden. Insgesamt musste fünf Fahrern die Weiterfahrt untersagt werden. Besonders schwerwiegende Verstöße wurden bei einem polnischen Sattelzug festgestellt, der defekte elektronische Altgeräte transportierte, darunter Tablet-PCs und Mobiltelefone. Die Geräte wurden in Big Bags transportiert und waren unzureichend gesichert, sodass sie sich auf der Ladefläche verteilten. Außerdem erfüllte der Transport nicht die abfallrechtlichen sowie die gefahrgutrechtlichen Anforderungen, weshalb das Umweltbundesamt bzw. die Sonderabfallagentur Fellbach nun über die Fortsetzung des Transports entscheidet. Ein Lkw mit Anhänger musste einer technischen Prüforganisation vorgeführt werden, wobei 29 Mängel festgestellt wurden. Während das Zugfahrzeug selbstständig in eine Werkstatt fahren konnte, wurde der Anhänger, aufgrund gefährlicher Mängel an der Bremsanlage, aus dem Verkehr gezogen. Weitere festgestellte Verstöße:

- 31 x Sozialvorschriften - 7 x Gefahrgutvorschriften - 2 x technische Mängel - 2 x Abfallrecht - 2 x Arbeitszeitgesetz - 1 x unerlaubte Kabotage

Es wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von 5349,00 EUR erhoben.

Heilbronn-Böckingen: Zeugen nach Unfallflucht mit hohem Sachschaden gesucht Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro verursachte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer am frühen Freitagmorgen in Böckingen und flüchtete anschließend. Kurz nach Mitternacht ordnete sich eine 23-Jährige mit ihrem Ford, nach dem Verlassen eines Tankstellengeländes, auf der Großgartacher Straße an der Ampel auf die Linksabbiegerspur ein. Als die Ampel auf Grün schaltete fuhr die junge Frau los um in de Wilhelm-Leuschner-Straße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs nahm die Ford-Fahrerin bereits einen Mercedes wahr, welcher auf der Wilhelm-Leuschner-Straße in Richtung Neckartalstraße herangefahren kam. Dessen Lenker missachtete im weiteren Verlauf vermutlich das Rotlicht der Ampel und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Ford. Nach dem Zusammenstoß setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte an der Unfallstelle ein Kennzeichen aufgefunden werden und kurz darauf auch das Unfallfahrzeug auf einem Parkplatz an der Theresienstraße. Der Fahrer war nicht mehr vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Fahrer des Mercedes machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn: Viele Verstöße bei Gaststättenkontrollen festgestellt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag führten Beamtinnen und Beamte der Polizeireviere Heilbronn und Heilbronn-Böckingen, der Kriminalpolizei Heilbronn, des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt sowie des Zolls Gaststättenkontrollen im Stadtgebiet Heilbronn durch. Zwischen 20 Uhr und 1 Uhr stellten die Einsatzkräfte 25 Ordnungswidrigkeiten im Bereich des Landdesnichtrauchergesetzes, des Gaststättengesetzte und der Landesbauordnung fest und brachten diese zur Anzeige. Außerdem wurde 16-mal gegen Auflagen verstoßen sowie 12 Verfahren wegen Sofortmeldeverstößen bezüglich des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eingeleitet. Weitere neun Verstöße gegen die SpielVO und das Glücksspielgesetz wurden ebenfalls angezeigt.

