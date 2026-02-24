Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hauptbahnhof: Reisekoffer sorgte für Einsatzmaßnahmen der Bundespolizei - Sicherstellung eines Messers

Am 24.02.2026 gegen 07:45 Uhr stellte die sogenannte Allianzstreife auf dem Südsteg des Hamburger Hauptbahnhofs ein herrenloses Gepäckstück fest.

Nach einer durchgeführten Sichtung der Videoaufnahmen entsprechender Überwachungskameras konnte ein unbekannter Mann auf dem gespeicherten Video- Material erkannt werden, welcher einen Reisekoffer auf dem Südsteg abstellte und sich dann entfernte.

Bei der Inaugenscheinnahme des Reisekoffers konnte ein Messer mit einer Klingenlänge von 8.5 cm festgestellt werden. Der restliche Inhalt des Koffers war vor Ort nicht einsehbar. Ein gefährlicher Inhalt konnte nicht ausgeschlossen werden.

Kurze Zeit später erschien ein 67-jähriger Mann vor Ort und gab an, dass es sich um seinen Koffer handeln würde. Nach Überprüfung seiner Personalien wurde der rumänische Staatsangehörige eingehend zum richtigen Umgang mit dem mitgeführten Reisegepäck belehrt. Der Eigentümer erhielt sein Gepäckstück nach Öffnung und Inaugenscheinnahme des ungefährlichen Inhalts zurück. Gründe für das Fehlverhalten des Mannes konnten nicht ermittelt werden. Er zeigte sich einsichtig.

Das Messer wurde im Rahmen der Allgemeinverfügung der Bundespolizeidirektion Hannover sichergestellt. Gegen den Betroffenen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Der Bahnverkehr wurde durch die Einsatzmaßnahmen nicht beeinträchtigt.

Hinweise der Bundespolizeiinspektion Hamburg: "Lassen Sie Ihre Gepäckstücke in Bahnhöfen oder in Zügen zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt stehen! Berühren oder bewegen Sie keine herrenlosen Gepäckstücke! Es könnte sich um einen gefährlichen Inhalt handeln! Melden Sie herrenlose Gepäckstücke immer unverzüglich an Mitarbeiter der DB AG oder an die Bundespolizei!"

