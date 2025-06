Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung mit Messer am Bahnhof Wendlingen

Wendlingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (15.06.2025) kam es am Bahnhof Wendlingen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Hierbei setzte einer der Beteiligten ein Messer ein.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen gerieten die beiden Kontrahenten im Alter von 18 und 35 Jahren kurz nach 00:00 Uhr am Bahnsteig 12 zunächst in einen verbalen Streit. Dieser endete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll der 18-jährige algerische Staatsangehörige ein Messer gezogen und damit mehrfach auf sein Gegenüber eingewirkt haben. Der 35-Jährige mit türkischer Staatsangehörigkeit erlitt hierbei leichte Verletzungen im Bereich des Oberkörpers. Er wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen unweit des Tatorts angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell