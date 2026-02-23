Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl - Auffälliges Verhalten mit Feuerzeug wird gesuchten Mann zum Verhängnis

Hamburg (ots)

Am 23.02.2026 gegen 08:12 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (Alter: 35 Jahre) im Hamburger Hauptbahnhof fest.

Zuvor beobachtete eine Präsenzstreife der Bundespolizei den auffälligen Mann auf dem Nordsteg im Hamburger Hauptbahnhof. So soll er ein Feuerzeug mehrfach geöffnet sowie geschlossen und dabei lautstark nicht verständliche Sätze geschrien haben.

Eine Überprüfung der Personalien des Mannes ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der wegen der Straftaten "Diebstahl und Fahrlässiges Fahren ohne Haftpflichtversicherungsvertrag" Gesuchte hatte noch eine Restfreiheitsstrafe von 14 Tagen (von ursprünglich 40 Tagen Freiheitsstrafe) zu verbüßen oder eine Geldstrafe von 616 EUR zu zahlen.

Der deutsche Staatsangehörige wurde anschließend dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt. Er wollte keine Familienangehörigen kontaktieren und konnte die Geldstrafe auch nicht bezahlen.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der nicht alkoholisierte und nicht unter Drogeneinfluss stehende Verurteilte der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

