POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen

Verursacher gesucht

Speyer (ots)

Am Mittwoch, dem 25.02., zwischen 15:15 - 18:00 Uhr parkte eine 38-jährige Frau ihren silber-grauen PKW der Marke Maxus auf einem Parkplatz gegenüber einer KiTa in der Dr.-Eduard-Orth-Straße. Als sie zurückkam stellte sie einen Schaden am Rücklicht fest. Vermutlich stieß ein unbekanntes Fahrzeug beim Ausparken oder Rangieren gegen ihr Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem verursachenden Fahrzeug geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

