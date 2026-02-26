PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Speyer (ots)

Am Mittwochabend, gegen 18:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Bahnhofstraße. Sie stellten bei dem Heranwachsenden drogentypische Auffallerscheinungen fest. Auf Nachfrage gab der junge Mann an am Vortag einen Joint geraucht zu haben. Er wurde schließlich zur Dienststelle verbracht, bei welcher ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 13:40

    POL-PDLU: Speyer - Unfall mit Linienbus

    Speyer (ots) - Am Mittwochnachmitte, gegen 14:15 Uhr fuhr ein Linienbus vom Dom in Richtung Altpörtel. Auf Höhe eines Eiscafe fuhr der 56-jährige Busfahrer zu weit rechts und touchierte einen am Eiscafe aufgestellten Sonnenschirm. Dadurch wurden sowohl der Schirm, als auch der Bus beschädigt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Speyer ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 13:39

    POL-PDLU: Speyer - Ohne Führerschein gefahren, Auto sichergestellt

    Speyer (ots) - Am Mittwochvormittag, gegen 11 Uhr, fuhr ein 47-jähriger Mann mit seinem grauen PKW der Marke Skoda in der Hasenpfühlerweide in eine Kontrollstelle der Polizei. Bei der Kontrolle stellte sich heraus nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem war der Mann in der Vergangenheit bereits mehrfach mit einem Fahrzeug im Straßenverkehr ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 13:38

    POL-PDLU: Verkehrskontrollen

    Schifferstadt (ots) - Am Mittwoch, dem 25.02.2026, wurden durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 07:00 Uhr Verkehrskontrollen an der Einmündung Waldseer Straße / Rehhofstraße durchgeführt. Schwerpunkt war hierbei die Überwachung des Linksabbiegeverbots. Es konnten insgesamt dreizehn Fahrer, welche gegen das Verbot verstießen, festgestellt und verwarnt werden. Das Abbiegeverbot soll den Verkehrsfluss ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren