POL-PDLU: Speyer - Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter
Speyer (ots)
Am Mittwochabend, gegen 18:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Bahnhofstraße. Sie stellten bei dem Heranwachsenden drogentypische Auffallerscheinungen fest. Auf Nachfrage gab der junge Mann an am Vortag einen Joint geraucht zu haben. Er wurde schließlich zur Dienststelle verbracht, bei welcher ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell