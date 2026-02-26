PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots)

Am Mittwoch, dem 25.02.2026, wurden durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 07:00 Uhr Verkehrskontrollen an der Einmündung Waldseer Straße / Rehhofstraße durchgeführt. Schwerpunkt war hierbei die Überwachung des Linksabbiegeverbots. Es konnten insgesamt dreizehn Fahrer, welche gegen das Verbot verstießen, festgestellt und verwarnt werden. Das Abbiegeverbot soll den Verkehrsfluss insbesondere zu Stoßzeiten verbessern und einen erheblichen Rückstau von Fahrzeugen im Bereich der Rehhofstraße verhindern. Es wird daher seitens der Polizei um Beachtung des Rechtsabbiegegebots gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

