Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankenthal (ots)

Am 25.02.2026 gegen 16:20 Uhr kam es auf der Bundesstraße 9 bei Frankenthal-Mörsch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Der 67-jährige PKW-Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug am Autobahnkreuz Ludwigshafen-Nord von der Autobahn 6 kommend auf die Bundesstraße 9 in Richtung Worms ab. Im dortigen Baustellenbereich übersah der Fahrzeugführer den auf dem durchgängigen Fahrstreifen fahrenden LKW eines 32-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall wurden der 67-jährige Fahrer sowie dessen 35-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Ein auf der Rückbank des PKW sitzendes 11-jähriges Kind blieb bei dem Unfall, ebenso wie der LKW-Fahrer, unverletzt. Die beiden leichtverletzten Personen wurden zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen in Richtung Worms für ca. eine Stunde gesperrt werden. Der unfallbeteiligte PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

