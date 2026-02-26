PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Ladendiebstahl endet im Gefängnis

Frankenthal (ots)

Am 25.02.2026 gegen 19:55 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Benderstraße in Frankenthal zu einem Ladendiebstahl. Durch die Mitarbeiter vor Ort konnte ein 37-jähriger Mann aus Frankenthal dabei beobachtet werden, wie er mehrere Lebensmittel aus der Auslage entnahm und damit die Kasse passieren wollte. Der Mann konnte gestellt und durch Polizeikräfte noch im Markt kontrolliert werden, wobei das Diebesgut aufgefunden werden konnte. Bei der anschließenden Personenkontrolle des Ladendiebs stellte sich heraus, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl wegen eines zurückliegenden Diebstahlsdelikts vorlag. Der Haftbefehl wurde entsprechend vollstreckt und der Beschuldigte einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
PK Pirrung

Telefon: 06233 313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 14:55

    POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen / Verursacher gesucht

    Speyer (ots) - Im Zeitraum von Montag, dem 23.02., 20 Uhr, bis Dienstag, dem 24.02., 15 Uhr parkte eine 49-Jährige ihren schwarzen PKW der Marke FIAT ordnungsgemäß vor einem Anwesen in der Gießhübelstraße. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich beim Vorbeifahren gegen den FIAT und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Am FIAT entstand ein Schaden in vierstelliger ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 14:54

    POL-PDLU: Otterstadt - Unfallflucht - Zeugen / Verursacher gesucht

    Otterstadt (ots) - Im Zeitraum von Montag, dem 23.02., 13 Uhr bis Dienstag, dem 24.02., 06:45 Uhr parkte ein 57-Jähriger seinen blauen PKW der Marke Peugeot ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Querstraße. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß beim Vorbeifahren oder Ein-/Ausparken vor dem Peugeot gegen diesen, verursachte einen Schaden und entfernte sich von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren