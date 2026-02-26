Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Ladendiebstahl endet im Gefängnis

Frankenthal (ots)

Am 25.02.2026 gegen 19:55 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Benderstraße in Frankenthal zu einem Ladendiebstahl. Durch die Mitarbeiter vor Ort konnte ein 37-jähriger Mann aus Frankenthal dabei beobachtet werden, wie er mehrere Lebensmittel aus der Auslage entnahm und damit die Kasse passieren wollte. Der Mann konnte gestellt und durch Polizeikräfte noch im Markt kontrolliert werden, wobei das Diebesgut aufgefunden werden konnte. Bei der anschließenden Personenkontrolle des Ladendiebs stellte sich heraus, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl wegen eines zurückliegenden Diebstahlsdelikts vorlag. Der Haftbefehl wurde entsprechend vollstreckt und der Beschuldigte einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

