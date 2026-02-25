Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schwerer Verkehrsunfall auf der L532 zwischen Schifferstadt und Böhl-Iggelheim - drei leicht Verletzte

Schifferstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag, 25.02.2026, gegen 16:15 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L532 zwischen Schifferstadt und Böhl-Iggelheim. Eine 72-jährige Fahrerin eines Mitsubishi Space Star wollte von der dortigen Autobahnhausfahrt der A61 nach links auf die L532 in Richtung Schifferstadt auffahren. Hierbei kollidierte sie mit dem Skoda Octavia eines 36-Jährigen, der - vorfahrtsberechtigt - auf der L532 von Schifferstadt in Richtung Böhl-Iggelheim unterwegs war. Derzeit prüft die Polizei, ob eventuell ein drittes, bislang unbekanntes Fahrzeug, in den Verkehrsunfall involviert sein könnte. Die 72-Jährige und ihr 78-jähriger Beifahrer wurden ebenso leicht verletzt wie der Fahrer des Skoda. Alle Drei wurden zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand nach Meinung der Polizei wirtschaftlicher Totalschaden, die Gesamtschadenssumme wird auf ca. 18.000EUR geschätzt. Im Bereich der Anschlussstelle zur A61 kam es auf der L532 zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme und Bergung der havarierten Fahrzeuge zu Verkehrsbehinderungen.

