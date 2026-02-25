Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Unfallflucht - Zeugen

Verursacher gesucht

Otterstadt (ots)

Im Zeitraum von Montag, dem 23.02., 13 Uhr bis Dienstag, dem 24.02., 06:45 Uhr parkte ein 57-Jähriger seinen blauen PKW der Marke Peugeot ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Querstraße. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß beim Vorbeifahren oder Ein-/Ausparken vor dem Peugeot gegen diesen, verursachte einen Schaden und entfernte sich von der Unfallstelle. Am Peugeot entstand ein vierstelliger Schaden.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell