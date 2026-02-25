Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall sorgt für kurzzeitige Vollsperrung auf der L528 bei Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots)

Auf L528 kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Vor Ort konnte ein verunfalltes Fahrzeug im Grünstreifen festgestellt werden, welches augenscheinlich von der Straße abgekommen war. Der 81-jährige Fahrer, der alleine im Fahrzeug war, wurde hierbei leicht verletzt. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die L528 war für die Unfallaufnahme für knapp eine Stunde in beide Richtungen gesperrt. Der genaue Unfallhergang ist nun Teil der Ermittlungen. Zeugen des Verkehrsunfalls können sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt melden.

