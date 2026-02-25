Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots)

Am Dienstag, dem 24.02.2026, wurden durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr Verkehrskontrollen in der Hauptstraße durchgeführt. Hierbei konnten zwei 14- jährige E-Scooter-Fahrer festgestellt werden, welche kein Versicherungskennzeichen am Fahrzeug angebracht hatten. Eine Überprüfung ergab, dass für die Fahrzeuge derzeitig kein Versicherungsschutz bestand. Gegen die beiden Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die E-Scooter wurden präventiv sichergestellt und an die Erziehungsberechtigten ausgehändigt. Gegen sieben Fahrzeuginsassen wurde ein Verwarnungsgeld verhängt, da sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Bei fünf Fahrern wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da sie ihr Handy während der Fahrt benutzten. Außerdem konnten an zwei Fahrzeugen technische Mängel festgestellt werden. Ebenso konnte bei einer Person ein ausstehender Haftbefehl vollstreckt werden.

