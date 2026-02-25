Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen

Verursacher gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Montag, dem 23.02., 20 Uhr, bis Dienstag, dem 24.02., 15 Uhr parkte eine 49-Jährige ihren schwarzen PKW der Marke FIAT ordnungsgemäß vor einem Anwesen in der Gießhübelstraße. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich beim Vorbeifahren gegen den FIAT und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Am FIAT entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell