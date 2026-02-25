PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen
Verursacher gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Montag, dem 23.02., 20 Uhr, bis Dienstag, dem 24.02., 15 Uhr parkte eine 49-Jährige ihren schwarzen PKW der Marke FIAT ordnungsgemäß vor einem Anwesen in der Gießhübelstraße. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich beim Vorbeifahren gegen den FIAT und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Am FIAT entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 14:54

    POL-PDLU: Otterstadt - Unfallflucht - Zeugen / Verursacher gesucht

    Otterstadt (ots) - Im Zeitraum von Montag, dem 23.02., 13 Uhr bis Dienstag, dem 24.02., 06:45 Uhr parkte ein 57-Jähriger seinen blauen PKW der Marke Peugeot ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Querstraße. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß beim Vorbeifahren oder Ein-/Ausparken vor dem Peugeot gegen diesen, verursachte einen Schaden und entfernte sich von der ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 13:44

    POL-PDLU: Verkehrskontrollen

    Schifferstadt (ots) - Am Dienstag, dem 24.02.2026, wurden durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr Verkehrskontrollen in der Hauptstraße durchgeführt. Hierbei konnten zwei 14- jährige E-Scooter-Fahrer festgestellt werden, welche kein Versicherungskennzeichen am Fahrzeug angebracht hatten. Eine Überprüfung ergab, dass für die Fahrzeuge derzeitig kein Versicherungsschutz bestand. Gegen die beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren