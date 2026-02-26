POL-PDLU: Speyer - Unfall mit Linienbus
Speyer (ots)
Am Mittwochnachmitte, gegen 14:15 Uhr fuhr ein Linienbus vom Dom in Richtung Altpörtel. Auf Höhe eines Eiscafe fuhr der 56-jährige Busfahrer zu weit rechts und touchierte einen am Eiscafe aufgestellten Sonnenschirm. Dadurch wurden sowohl der Schirm, als auch der Bus beschädigt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.
