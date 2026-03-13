Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Alkoholisiert und ohne Führerschein am Steuer, Unfallfluchten, Unfall unter Alkoholeinfluss und Einbruch in Feldscheune

Main-Tauber-Kreis (ots)

Lauda-Königshofen: Alkoholisierter fährt ohne Fahrerlaubnis

Ein 62-Jähriger nahm am Donnerstagmorgen in Königshofen alkoholisiert am Straßenverkehr teil, ohne eine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Der Honda-Fahrer wurde am Donnerstagmorgen gegen 7:30 Uhr von einer Polizeistreife in der Deubacher Straße angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Bereits in der vergangenen Woche war der Mann unter Alkoholeinfluss am Steuer eines Fahrzeugs erwischt worden. Mit dem 62-Jährigen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab rund 0,9 Promille. Um den Mann von weiteren Fahrten abzuhalten musste er noch vor Ort seinen Fahrzeugschlüssel abgeben, seinen Führerschein konnte er nicht abgeben, da er gar nicht mehr in Besitz eines solchen war.

Bad Mergentheim: Schüler nach Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Am Donnerstagnachmittag wurde in Bad Mergentheim ein Schüler von einem E-Scooter angefahren. Der 14-Jährige joggte gegen 14:20 Uhr im Rahmen des Sportunterrichts im Schlosspark. Dabei stieß er mit einem männlichem E-Scooter-Fahrer zusammen und verletzte sich leicht. Der E-Scooter-Fahrer erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Schülers und fuhr danach weiter. Zeugen, die Hinweise zu dem dunkel gekleideten E-Scooter-Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Wertheim: Unfallflucht am Kaufland - Zeugen gesucht

In Wertheim kam es am Donnerstagnachmittag zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Bahnhofstraße. Ein Mercedes stand von 14:30 Uhr bis 15:15 Uhr auf dem Supermarktparkplatz. In diesem Zeitraum wurde die B-Klasse von einem anderen Fahrzeug angefahren. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro am geparkten Pkw. Wer hat etwas gesehen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

A81/Boxberg: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Autobahn 81 kurz vor der Ausfahrt Boxberg ein Verkehrsunfall. Ein 60-Jähriger stand gegen 7:45 Uhr mit seinem Transporter auf dem Standstreifen. Zeitgleich fuhr der Lenker eines Lkws in Richtung Heilbronn an dem stehenden Renault vorbei. Als der Laster den Transporter passiert hatte, gab der 60-Jährige Gas und versuchte den Lkw über den Standstreifen zu überholen. Dabei geriet der Renault nach links und kollidierte mit dem Lastwagen. Dabei entstanden Schäden in Höhe von rund 11.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge hielten daraufhin auf dem Standstreifen an. Da der 60-Jährige einen alkoholisierten Eindruck auf seinen Unfallgegner machte, zog dieser dessen Fahrzeugschlüssel ab um ihn an der Weiterfahrt zu hindern. Der Verdacht des Lkw-Fahrers wurde bei der Unfallaufnahme durch einen polizeilichen Atemalkoholtest bestätigt. Dieser zeigte einen Wert von rund 2,4 Promille an, woraufhin der 60-Jährige die Beamten zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten musste. Er musste zudem seinen Führerschein abgeben.

Niederstetten: Einbruch in Scheune - Zeugen gesucht

Nach einem Einbruch in eine Scheune in Niederstätten sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 15 Uhr am Mittwochnachmittag und 9 Uhr am Donnerstagmorgen knackten Unbekannte ein Vorhängeschloss einer Feldscheune am Schloßberg und drangen daraufhin in das Gebäude ein. Der oder die Täter erbeuteten Werkzeuge in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Weikersheim unter der Telefonnummer 07934 99470 zu melden.

