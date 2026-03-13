Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugenaufruf zu illegaler Ablagerung von Bauschutt

Heilbronn (ots)

Hardthausen: Bauschuttablagerung im Hardthäuser Wald - Wer hat etwas gesehen? Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde im Wald bei Hardthausen eine Lkw-Ladung Bauschutt abgeladen. Bislang Unbekannte luden zwischen 15:30 Uhr und 6:30 Uhr eine erhebliche Menge an ziegelfarbenen Hohlblocksteinen sowie Reste von Bitumen und abbruchtypischen Baumaterialien am Waldparkplatz in der Nähe des Waldtors ab. Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren der oder die Täter mit einem Kipplaster mit Zwillingsbereifung unterwegs. Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Ablagerungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei Tauberbischofsheim, Fachbereich Gewerbe/Umwelt, unter der Telefonnummer 09341 810 in Verbindung zu melden.

