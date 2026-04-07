POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Titisee-Neustadt: Gefährliche Überholmanöver - Zeugen gesucht!
Freiburg (ots)
Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Titisee-Neustadt: Am Sonntag, den 05.04.2026, soll es auf der B31, Höhe Gewerbegebiet Titisee, gegen 13:00 Uhr laut Zeugenaussagen zu mehreren gefährlichen Überholmanövern eines 30-jährigen BMW-Fahrers gekommen sein. Der Beschuldigte soll trotz Überholverbots mehrere Fahrzeuge überholt und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Eine hinzugerufene Polizeistreife konnte den BMW-Fahrer einer Kontrolle unterziehen, die auf eine mögliche Beeinflussung durch THC hinwies. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt.
Weitere Zeugen und Geschädigte der Überholmanöver werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freiburg-Süd unter der Telefonnummer 0761 882-4421 zu melden.
js
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