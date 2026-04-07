PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Titisee-Neustadt: Gefährliche Überholmanöver - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Titisee-Neustadt: Am Sonntag, den 05.04.2026, soll es auf der B31, Höhe Gewerbegebiet Titisee, gegen 13:00 Uhr laut Zeugenaussagen zu mehreren gefährlichen Überholmanövern eines 30-jährigen BMW-Fahrers gekommen sein. Der Beschuldigte soll trotz Überholverbots mehrere Fahrzeuge überholt und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Eine hinzugerufene Polizeistreife konnte den BMW-Fahrer einer Kontrolle unterziehen, die auf eine mögliche Beeinflussung durch THC hinwies. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Weitere Zeugen und Geschädigte der Überholmanöver werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freiburg-Süd unter der Telefonnummer 0761 882-4421 zu melden.

js

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Johannes Saiger
Pressestelle
Telefon: 0761 / 882 - 1012
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 12:11

    POL-FR: Lkr. Emmendingen, Endingen am Kaiserstuhl: Alkoholisiert verunfallt - Zeugen gesucht!

    Freiburg (ots) - Lkr. Emmendingen, Endingen am Kaiserstuhl: Ein 64-jähriger Audi-Fahrer befuhr nach derzeitigem Kenntnisstand am Samstag, 04.04.2026, gegen 22:10 Uhr den Kreisverkehr auf der Landesstraße 113 vor Forchheim. Nach der Ausfahrt in Richtung Endingen kam er nach links auf den Fahrbahnteiler ab und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen. Der ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 11:44

    POL-FR: Neuenburg: Brand in Industriegebäude - drei Verletzte und hoher Sachschaden

    Freiburg (ots) - Am Donnerstagabend, 02.04.2026, kam es gegen 21:55 Uhr zu einem Brand in einem Industriegebäude in der Robert-Bosch-Straße in Neuenburg. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Teil des Gebäudes bereits in Flammen. Nach derzeitigen Erkenntnissen mussten drei Mitarbeiter mit dem Verdacht der Rauchgasvergiftung in eine Klinik eingeliefert werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren