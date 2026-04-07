Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Gundelfingen: Unfallflucht nach Streifvorgang

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Gundelfingen: Eine 88-jährige Fahrzeugführerin bog am Samstag, den 04.04.2026, gegen 10:40 Uhr verbotswidrig von der Vörstetter Straße in die Einbahnstraße "Auf der Höhe" ein. Im Verlauf der Straße kam ihr eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin entgegen. Aufgrund eines zu geringen Abstandes kam es zur seitlichen Berührung beider Fahrzeuge. Die unbekannte Fahrzeugführerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne dass ein Austausch der Personalien erfolgte.

Zeugen oder die Geschädigte selbst werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg unter der Telefonnummer 0761 882-3100 in Verbindung zu setzen.

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