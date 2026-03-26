Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Gartenlauben in Erfurt aufgebrochen

Erfurt (ots)

In Erfurt hatten es Einbrecher in den vergangenen Tagen auf mehrere Lauben in zwei Kleingartenanlagen abgesehen. Im Zeitraum von Samstag bis Dienstag verschafften sich Unbekannte in einer Kleingartenanlage in der Leipziger Straße mit Gewalt Zutritt zu einem Gartenhaus, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Aus dem Inneren stahlen sie drei Bierkästen, eine Musikbox sowie einen Boiler im Gesamtwert von etwa 340 Euro. An einer weiteren Gartenlaube derselben Anlage scheiterten die Täter beim Eindringen, beschädigten dabei jedoch die Türzarge. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Ein weiterer Fall wurde der Polizei am Mittwochabend aus einer Kleingartenanlage in der Marie-Elise-Kayser-Straße gemeldet. Dort verbogen Unbekannte das Schließblech eines Gartenhauses und gelangten so in das Innere. Anschließend entwendeten sie Alkohol und Kissen im Wert von etwa 50 Euro. Auch hier konnte der entstandene Sachschaden zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung. (DS)

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