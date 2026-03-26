Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jugendlicher Mopedfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Mittwochabend wurde ein jugendlicher Mopedfahrer bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda schwer verletzt. Der 17-Jährige war mit seiner Simson kurz vor 18:00 Uhr von Großrudestedt nach Kranichborn unterwegs gewesen, als er auf Höhe des Hornsberg aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Dabei stürzte er, zog sich schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Moped entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (DS)

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