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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schadsoftware führt zu ungewollten Abbuchungen

Erfurt (ots)

Ein 36-Jähriger ist am vergangenen Wochenende in Erfurt Opfer eines mutmaßlichen Computerbetrugs geworden. Der Mann wollte über eine Internetseite ein Spiel herunterladen. Als der Download ungewöhnlich lange dauerte, brach er den Vorgang ab. Bereits etwa eine Stunde später kam es zu ersten ungewollten Abbuchungen und Bestellungen über verschiedene Onlinekonten des Geschädigten. Im weiteren Verlauf entstand so ein Schaden von über 180 Euro. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor unbekannten Internetseiten. Diese bergen häufig ein erhebliches Sicherheitsrisiko, da sich dahinter Malware, Spyware oder andere Schadprogramme verbergen können. Nutzer werden dabei oft mit vermeintlich kostenlosen Titeln gelockt, laden jedoch statt des Spiels eine schädliche Datei herunter. Dadurch drohen u. a. der Diebstahl persönlicher Daten, der Verlust von Passwörtern oder auch weitere finanzielle Schäden. Die Polizei empfiehlt deshalb, Downloads ausschließlich über offizielle und vertrauenswürdige Plattformen vorzunehmen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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