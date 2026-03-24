PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vier Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Ab- und Auffahrtsbereich der Bundesstraße 4 zwischen Witterda und Elxleben sind Montagmorgen vier Personen leicht verletzt worden. Gegen 07:20 Uhr befuhr ein 59-jähriger Skoda-Fahrer die Abfahrt von der Bundesstraße 4 und wollte anschließend die Landstraße 2141 queren, um wieder auf die Bundesstraße aufzufahren. Dabei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache einen vorfahrtsberechtigten Renault, der auf der Landstraße aus Richtung Witterda in Richtung Elxleben unterwegs gewesen war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl der Unfallverursacher als auch der 36-jährige Renault-Fahrer wurden leicht verletzt. Zudem erlitten zwei sechs und sieben Jahre alte Mitfahrerinnen im Renault ebenfalls leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 35.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße für etwa zwei Stunden halbseitig gesperrt werden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 09:51

    LPI-EF: Außenspiegel an geparktem Auto beschädigt

    Landkreis Sömmerda (ots) - In Weißensee beschädigten Unbekannte Montagabend einen geparkten VW Caddy. Zwischen 19:45 Uhr und 22:00 Uhr wurde der rechte Außenspiegel des grauen Fahrzeugs in der Straße Halbe Gasse auf bislang unbekannte Weise beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 09:51

    LPI-EF: Zigaretten bei Einbruch aus Supermarkt gestohlen

    Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda brachen Unbekannte am Samstagabend in einen Supermarkt ein. Im Tatzeitraum von 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr hebelten die Täter mit einem unbekannten Werkzeug ein Bürofenster einer Filiale in Weißensee auf und gelangten so in das Gebäude. Anschließend stahlen die Einbrecher Zigaretten und Tabakwaren im Wert von über 2.000 Euro. Der an dem Fenster verursachte Sachschaden ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 09:50

    LPI-EF: Unter Cannabiseinfluss mit E-Scooter unterwegs

    Erfurt (ots) - Während einer Streifenfahrt kontrollierten Polizeibeamte Montagabend kurz vor 19:00 Uhr in der Viktor-Scheffel-Straße in Erfurt eine 18-jährige E-Scooter-Fahrerin. Dabei reagierte ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf die Einnahme von Cannabis. Damit war die Fahrt für die junge Frau beendet. Sie musste sich auf einer Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Gegen die 18-Jährige wurde ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren