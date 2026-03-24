Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vier Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Ab- und Auffahrtsbereich der Bundesstraße 4 zwischen Witterda und Elxleben sind Montagmorgen vier Personen leicht verletzt worden. Gegen 07:20 Uhr befuhr ein 59-jähriger Skoda-Fahrer die Abfahrt von der Bundesstraße 4 und wollte anschließend die Landstraße 2141 queren, um wieder auf die Bundesstraße aufzufahren. Dabei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache einen vorfahrtsberechtigten Renault, der auf der Landstraße aus Richtung Witterda in Richtung Elxleben unterwegs gewesen war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl der Unfallverursacher als auch der 36-jährige Renault-Fahrer wurden leicht verletzt. Zudem erlitten zwei sechs und sieben Jahre alte Mitfahrerinnen im Renault ebenfalls leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 35.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße für etwa zwei Stunden halbseitig gesperrt werden. (DS)

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