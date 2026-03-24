Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigaretten bei Einbruch aus Supermarkt gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda brachen Unbekannte am Samstagabend in einen Supermarkt ein. Im Tatzeitraum von 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr hebelten die Täter mit einem unbekannten Werkzeug ein Bürofenster einer Filiale in Weißensee auf und gelangten so in das Gebäude. Anschließend stahlen die Einbrecher Zigaretten und Tabakwaren im Wert von über 2.000 Euro. Der an dem Fenster verursachte Sachschaden wurde auf etwa 300 Euro geschätzt. Während der Tathandlung war der Supermarkt geöffnet gewesen. Mitarbeiter stellten den Einbruch erst gegen Ladenschluss fest. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

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