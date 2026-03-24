Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Außenspiegel an geparktem Auto beschädigt
Landkreis Sömmerda (ots)
In Weißensee beschädigten Unbekannte Montagabend einen geparkten VW Caddy. Zwischen 19:45 Uhr und 22:00 Uhr wurde der rechte Außenspiegel des grauen Fahrzeugs in der Straße Halbe Gasse auf bislang unbekannte Weise beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (DS)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell