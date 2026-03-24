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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Cannabiseinfluss mit E-Scooter unterwegs

Erfurt (ots)

Während einer Streifenfahrt kontrollierten Polizeibeamte Montagabend kurz vor 19:00 Uhr in der Viktor-Scheffel-Straße in Erfurt eine 18-jährige E-Scooter-Fahrerin. Dabei reagierte ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf die Einnahme von Cannabis. Damit war die Fahrt für die junge Frau beendet. Sie musste sich auf einer Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Gegen die 18-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Falle der Rechtskraft muss sie mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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