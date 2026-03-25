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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Wohn und Geschäftshaus in der Altstadt

Erfurt (ots)

In der Erfurter Altstadt drangen Unbekannte vergangenes Wochenende in ein Wohn und Geschäftshaus ein. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise zunächst schadlos in den Hausflur. Dort versuchten sie mit einem unbekannten Hebelwerkzeug in zwei Büros sowie einen Kellerverschlag einzudringen. Dies misslang jedoch. Im weiteren Verlauf begaben sich die Einbrecher in einen frei zugänglichen Hauswirtschaftsraum und entwendeten Reinigungsutensilien im Wert von etwa 20 Euro. Im Verlauf ihres Beutezugs hinterließen die Täter an mehreren Türen Hebelspuren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bezifferbar. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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