Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unberechtigte Personen auf dem Fernmeldeturm, PM 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6231116, befanden sich mehrere Personen widerrechtlich auf den oberen Plattformen des Fernmeldeturmes. Nach Meldung eines Zeugen, gegen 12:35 Uhr beim Polizeinotruf, war es Einsatzkräften im Führungs- und Lagezentrum schnell möglich diese Meldung zu verifizieren. Hier konnten zwei Personen dabei beobachtet werden, wie sie auf der obersten Plattform des Turmes standen. Die ersten vor Ort eintreffenden Einsatzkräfte konnten von unten ebenso Personen erkennen. Kurz darauf konnten sie nicht mehr gesichtet werden. Es wurden umgehend mehrere Streifenwagen zur Unterstützung entsandt. Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers konnte ausgeschlossen werden, dass die Personen noch auf den Plattformen waren und sich eventuell in einer hilflosen Lage befinden könnten. Der Fernmeldeturm wurde, soweit es möglich war, durchsucht. Letztlich konnte im Turm niemand mehr angetroffen werden. Wie es den Personen gelungen ist in den Turm zu gelangen, ist Gegenstand der Ermittlungen welche durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt geführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell