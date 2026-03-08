Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/BAB6, MA-HN AS Schwetzingen: Verkehrsunfall vermutlich durch Sekundenschlaf verursacht

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag, den 07.03.2026, ereignete sich um 22:06 Uhr, auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn, Anschlussstelle Mannheim-Schwetzingen, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Ein 43-jähriger Fahrzeugführer eines Skoda kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Elementen der angrenzenden Schutzleitplanke. Das Fahrzeug kam etwa 600 Meter nach der ersten Kollision zum Stillstand. An dem Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, der Sachschaden an der Schutzleitplanke beläuft sich auf ca. 550 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfallgeschehen niemand.

Der Fahrzeugführer sicherte die Unfallstelle ordnungsgemäß ab und verständigte die Polizei. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurde der Verkehrsunfall aufgenommen. Der verunfallte Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch eine Fachfirma abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache ergaben, dass der Unfallverursacher vermutlich aufgrund Übermüdung in einen "Sekundenschlaf" verfiel und hierdurch den Verkehrsunfall verursacht hat.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

