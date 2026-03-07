POL-MA: Heidelberg: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 57-jährigem Mann aus Heidelberg.
Heidelberg (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 57-jährigen Vermissten aus Heidelberg (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6230673) wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste konnte am heutigen Nachmittag wohlbehalten angetroffen werden. Medienvertretende werden gebeten, das veröffentlichte Lichtbild aus dem jeweiligen (Online-) Bestand zu nehmen.
