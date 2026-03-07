PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 57-jährigem Mann aus Heidelberg.

Heidelberg (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 57-jährigen Vermissten aus Heidelberg (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6230673) wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste konnte am heutigen Nachmittag wohlbehalten angetroffen werden. Medienvertretende werden gebeten, das veröffentlichte Lichtbild aus dem jeweiligen (Online-) Bestand zu nehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

