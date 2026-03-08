Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unberechtigte Personen auf dem Fernmeldeturm - Polizeihubschrauber im Einsatz, PM 1

Mannheim (ots)

Durch aufmerksame Passanten wurde mitgeteilt, dass sich vermutlich drei Personen auf der obersten Plattform des Mannheimer Fernmeldeturms befinden. Der Fernmeldeturm ist jedoch aufgrund anhaltender Sanierungsarbeiten geschlossen. Aufgrund dessen und zur weiteren Überprüfung befindet sich derzeit ein Polizeihubschrauber und mehrere Einsatzwägen im Einsatz.

