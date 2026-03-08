PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unberechtigte Personen auf dem Fernmeldeturm - Polizeihubschrauber im Einsatz, PM 1

Mannheim (ots)

Durch aufmerksame Passanten wurde mitgeteilt, dass sich vermutlich drei Personen auf der obersten Plattform des Mannheimer Fernmeldeturms befinden. Der Fernmeldeturm ist jedoch aufgrund anhaltender Sanierungsarbeiten geschlossen. Aufgrund dessen und zur weiteren Überprüfung befindet sich derzeit ein Polizeihubschrauber und mehrere Einsatzwägen im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren