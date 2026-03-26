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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand an historischer Burganlage in Weißensee

Landkreis Sömmerda (ots)

Mittwochabend (25.03.2026) kam es im Landkreis Sömmerda zu einem Brand an einer historischen Burganlage. Gegen 23:10 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr darüber informiert, dass die Runneburg in Weißensee in Flammen stand.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung: Teile der Burganlage standen bei Eintreffen der Rettungskräfte bereits in Vollbrand. Mehrere Feuerwehren waren bis in die frühen Donnerstagmorgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Diese Maßnahmen wurden kurz nach 04:00 Uhr beendet. Auch der Polizeihubschrauber sowie zahlreiche Polizeikräfte unterstützten die Feuerwehr bei ihrer Arbeit mit Übersichtsaufnahmen und Absperrmaßnahmen.

Bei dem Brand wurde nach derzeitigem Kenntnisstand glücklicherweise niemand verletzt. Allerdings entstand vermutlich erheblicher Sachschaden an der historischen Bausubstanz. Darüber hinaus wurden durch den Funkenflug mehrere in der Nähe des Brandortes geparkte Fahrzeuge beschädigt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist und was den Brand verursacht haben könnte, ist u. a. Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Wann eine Brandortuntersuchung durchgeführt werden kann, ist gegenwärtig noch nicht abschätzbar.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat gestern Abend gegen 23:10 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Runneburg gemacht? Darüber hinaus werden die Besitzer der betroffenen Autos, sollten sie Beschädigungen festgestellt haben, gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0075362 zu melden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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